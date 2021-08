Paralympics: डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने जीता कांस्य पदक, भारत की झोली में तीसरा मेडल

टोक्यो पैरालंपिक-2020 में भारत के पैरा एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है. विनोद कुमार ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो के मुकाबले में कांस्य पदक जीता है. भारत का ये तीसरा मेडल है. उसने तीनों पदक रविवार को ही जीते हैं.

विनोद कुमार 19.91 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे. गोल्ड मेडल पोलेंड के Piotr Kosewicz ने जीता है. उन्होंने 20.02 मीटर का थ्रो किया. वहीं, सिल्वर मेडल क्रोएशिया के Velimir Sandor ने जीता है. उनका थ्रो 19.98 मीटर का था.

टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये तीसरा मेडल है. इससे पहले हाई जंप में निषाद कुमार ने रजत और टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल ने भी रजत पदक जीता.

