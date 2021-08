Paralympics: निषाद कुमार ने हाई जंप में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल

टोक्यो पैरालंपिक- 2020 में भारत के खाते में एक और मेडल आ गया है. पैरा एथलीट निषाद कुमार ने रविवार को पुरुषों के हाई जंप के मुकाबले में रजत पदक जीता है. निषाद कुमार ने पहली कोशिश में 2.02 मीटर की जंप की थी. दूसरे प्रयास में उन्होंने 2.06 मीटर की जंप की.

स्वर्ण पदक अमेरिका के Roderick Townsend ने जीता है. रजत पदक अमेरिका के Dallas Wise और निषाद कुमार ने साझा किया है. निषाद कुमार और Dallas Wise का सर्वश्रेष्ठ जंप 2.06 मीटर का रहा.

इस जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने निषाद कुमार को ट्वीट कर बधाई दी है. उन्होंने लिखा कि टोक्यो से एक और खुशी की खबर आई है! बेहद खुश हूं कि निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी-47 में रजत पदक जीता. वह उत्कृष्ट कौशल और दृढ़ता के साथ एक उल्लेखनीय एथलीट हैं. उन्हें बधाई.

More joyful news comes from Tokyo! Absolutely delighted that Nishad Kumar wins the Silver medal in Men’s High Jump T47. He is a remarkable athlete with outstanding skills and tenacity. Congratulations to him. #Paralympics