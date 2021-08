Tokyo olympic: स्वदेश लौटीं पीवी सिंधु, दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत...

बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो में ओलंपिक जीतने के बाद मंगलवार को देश लौंटी. उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस उपलब्धि से खुश हूं. देश का नाम रोशन करने को लेकर मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रही हूं. लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया. मैं बहुत उत्साहित हूं. लोगों का शुक्रिया. उन्होंने कहा कि वो पदक जीत कर आईं है. इसलिए अब वो पीएम मोदी के साथ आइसक्रीम खाएंगी. सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया.

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले उनसे बात की थी. पीएम मोदी ने भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जीत पर भरोसा जताते हुए कहा था कि आपकी सफलता के बाद मैं भी साथ में आइसक्रीम खाऊंगा.

🗣️ "I'm very happy and excited " 🤩 Watch first reaction of @Pvsindhu1 after receiving a warm welcome upon her arrival from @Tokyo2020 👇 #SmashedForTheGlory #Badminton #Tokyo2020 #Cheer4India #TeamIndia pic.twitter.com/ZmOXDlmGrM

सिंधु ने रचा इतिहास

भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने रविवार को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-9 चीन की हे बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हरा कर कांस्य पदक जीत लिया. वर्ल्ड नंबर-7 सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने महज 52 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया.

Ace shuttler @Pvsindhu1 receives a warm welcome at Delhi Airport as she returns to India after winning a bronze medal at #Tokyo2020



Let's welcome our champion with a loud India! India!#Cheer4India @PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @BAI_Media @WeAreTeamIndia @PIB_India pic.twitter.com/yqjbCXrYWH