ओलंपिक: 'पीवी सिंधु को THAR दीजिए', यूजर्स के कमेंट पर आनंद महिंद्रा ने दिया जवाब

बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु (pv sindhu) ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में रविवार को कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. इस मौके पर उन्हें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (anand mahindra) ने भी बधाई दी. बता दें कि आनंद महिंद्रा अकसर ट्विटर पर किसी का ट्वीट, बात या काम पसंद आने पर गिफ्ट्स, या अपनी कंपनी की गाड़ियां देते हैं. ऐसी ही डिमांड पी वी सिंधु के लिए किए गए ट्वीट पर की गई.

कुछ यूजर्स ने कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए आनंद महिंद्रा को पीवी सिंधु को कुछ गिफ्ट देना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि उन्हें पीवी सिंधु को महिंद्रा की मशहूर गाड़ी थार (mahindra thar) देनी चाहिए. इसपर आनंद महिंद्रा ने जवाब भी दिया. आनंद महिंद्रा ने यूजर्स को बताया कि पीवी सिंधु को गिफ्ट के तौर पर पहले ही थार दी जा चुकी है.

आनंद महिंद्रा बोले - सिंधु के गैराज में पहले से है थार

पीवी सिंधु को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, 'अगर मानसिक शक्ति का कोई ओलंपिक होता तो उसमें सिंधु टॉप पर आतीं. सोचिए मनोबल गिराने वाली हार के बाद कितनी प्रतिबद्धता से उन्होंने गेम खेला और जीत हासिल की.' इसके बाद थार की डिमांड होने लगी. इसपर आनंद ने लिखा, 'उनके (सिंधु) गैराज में पहले से एक थार है.'

She already has one in her garage… https://t.co/Be6g9gIcYh pic.twitter.com/XUtIPBRrmi