Paralympics: भाविना पटेल पैरालंपिक टेबल टेनिस के फाइनल में, गोल्ड से एक कदम दूर

भाविना पटेल पैरालंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने शनिवार को टोक्यो खेलों में महिला एकल क्लास 4 वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की झांग मियाओ को 7-11, 11-7, 11-4, 9-11, 11-8 से मात दी. अब वह गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने से महज एक कदम दूर हैं.

इन खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध भारतीय दल के लिए अच्छी शुरुआत हुई है. जीत के बाद 34 साल की भाविना ने कहा, 'मैंने सेमीफाइनल में चीनी खिलाड़ी को हराया है. अगर आप चाह लें तो कुछ भी असंभव नहीं होता.'

गुजरात के मेहसाणा की भाविना पटेल अब खिताबी मुकाबले में 29 अगस्त को उतरेंगी, जहां उनका सामना चीन की झाउ यिंग से होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे शुरू होगा.

Let's hear it directly from our Finalist BHAVINA!!! @BhavinaPatel6 is confident and super excited for her final. Let's continue cheering for with #Cheer4India #Praise4Para @PMOIndia @ianuragthakur @NisithPramanik @ParalympicIndia @DeepaAthlete @PIB_India @IndiaSports pic.twitter.com/QyA9Is4xrZ

Now we #GoForGold!!! @BhavinaPatel6 is through to the FINALS #TableTennis 🏓🔥🔥🔥🎉🎉🎉🎉🎉 After beating World no. 3 #CHN today, #BhavinaPatel will be seen in #Tokyo2020 #Paralympics FINALS tomorrow morning!!! pic.twitter.com/V8hMgst5wi