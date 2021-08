Ind vs Eng: रिव्यू लेने के लिए सोचते रह गए रूट....और बच गए 'हिटमैन' रोहित

लीड्स में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है. उसने भारत को पहली पारी में 78 रनों पर समेटने के बाद 432 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. इंग्लैंड ने 354 रनों की लीड हासिल की है.

वहीं, भारत की दूसरी पारी में भी खराब शुरुआत रही. ओपनर केएल राहुल लंच से ठीक पहले पवेलियन लौट गए. उन्हें क्रेग ओवरटन ने स्लिप में जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच कराया. राहुल 8 रन बनाकर आउट हुए. 34 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा.

इसके बाद चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने उतरे. वह रोहित शर्मा के साथ पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान रोहित शर्मा को एक जीवनदान भी मिला. रोहित जब 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट की एक गलती ने उनको आउट होने से बचा दिया.

दरअसल, ऑली रॉबिन्सन के ओवर की पांचवीं गेंद रोहित शर्मा के पैड पर लगी. इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आउट की अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया.

वहीं स्लिप में खड़े जो रूट रॉबिन्सन से कंफर्म करने लगे कि गेंद बल्ले से लगकर पैड से तो नहीं टकराई. जो रूट ने रिव्यू लेने का इशारा किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने काफी देर कर दी. 15 सेकंड का समय निकल चुका था. अंपायर ने रूट की मांग को खारिज कर दिया. और बाद में रिप्ले में देखा गया कि गेंद स्टंप को हिट कर रही थी और रोहित आउट थे.

Joe Root ran out of time for the LBW apeal and in the end it was hitting the stumps. Chris Silverwood reaction tells all about the importance of Rohit's wicket. pic.twitter.com/pVQk8KmCH5