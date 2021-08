Tokyo olympics: दांत काटने पर भी रवि दहिया ने नहीं छोड़ी गर्दन, कजाखिस्तानी पहलवान की करतूत पर भड़के लोग

टोक्यो ओलंपिक (tokyo olympics) में कुश्ती के लिहाज से भारत के लिए बुधवार का दिन बेहद शानदार रहा क्योंकि फ्रीस्टाइल पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किग्रा वर्ग में फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया. हालांकि मुकाबले में सोशल मीडिया में ऐसे फोटोज और वीडियो वायरल हो गए हैं जिसमें दिख रहा है कि विपक्षी खिलाड़ी मुकाबले के दौरान देर तक रवि को दांत से कांटता रहा लेकिन भारतीय खिलाड़ी अंत तक डटा रहा.

फाइनल में पहुंचते ही रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में भारत के लिए पदक पक्का कर लिया और अब सबकी निगाहें स्वर्ण पदक पर टिकी हुई है.

लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में विपक्षी पहलवान की ओर से खेल भावना नहीं दिखी. 23 वर्षीय दहिया कजाखिस्तान के नूरिस्लाम सनायेव के खिलाफ जब 7-9 से पीछे चल रहे थे, तभी उन्होंने विक्ट्री बाई फॉल के जरिए अपनी जीत सुनिश्चित कर ली. हालांकि इस दौरान कजाखिस्तान का पहलवान रवि दहिया को अपने ऊपर से हटाने के लिए लगातार उनके हाथ को काटता रहा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी डटा रहा.

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इस घटना पर निराशा जताते हुए कहा कि यह कितना अनुचित है, लेकिन इससे हमारे रवि दहिया के जोश को दबा नहीं सका. उसने हाथ काट दिया. शर्मनाक कजाखस्तान के हारे हुए नूरिस्लाम सनायेव. गजब रवि, बहुत सीना चौड़ा किया आपने कुश्ती में.

