Tokyo Olympics 2020: फाइनल में पहुंचे पहलवान रवि दहिया, रणदीप हुड्डा से लेकर विवेक दहिया ने यूं मनाया जश्न

भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है. मंगलवार को उन्होंने पहले प्री-क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के रेसलर ऑस्कर टिगरेरोस उरबानो को मात दी. उसके बाद 57 किलो कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मैच में बुल्गारिया के जॉर्डी वैंगेलोव को 14-4 से हरा दिया. 57 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के सनायेव नूरिस्लाम को हरा दिया है. रवि फाइनल में गोल्ड जीतने के इरादे से उतरेंगे. रवि दहिया से पहले भारत के लिए रेसलिंग में केडी जाधव (1952), सुशील कुमार (2008, 2012), योगेश्वर दत्त (2012) और साक्षी मलिक (2016) पदक जीत चुके हैं.

फाइनल में पहुंचे रवि

रवि दहिया के फाइनल में पहुंचने को लेकर एक्टर रणदीप हुड्डा और विवेक दहिया काफी खुश हैं. दोनों ने ही ट्विटर पर रवि दहिया की फोटो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है. रणदीप हुड्डा ने लिखा, "अररर्र यो गाड़या लठ, रवि दहिया, मेडल पक्का." विवेक दहिया ने लिखा, "भारत के लिए गर्व की बात, रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया, भाइयों इस ओलंपिक में लठ गाड़ दियो. सारा देश थारी तरफ देख रहा है." इसके साथ ही एक्टर गुरमीत चौधरी ने लिखा, "रवि कुमार दहिया, गोल्ड की ओर एक कदम. दूसरा भारतीय फाइनल में एंटर होने वाला, जय हिंद."

Proud moment for India! #RaviKumarDahiya and #DeepakPunia Bhaiyo iss olympic mein lath gaad diyo, sara des thari taraf dekh rya sai

Go for gold #RaviKumarDahiya

2nd indian ever to enter final 🎉

Jai Hind 🇮🇳🇮🇳#IndiaTodayAtOlympics #Tokyo2020 #Wrestling pic.twitter.com/wUFSPQCloo