Tokyo में टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास, खिलाड़ियों के परिवार में जश्न, जमकर थिरके लोग

भारतीय पुरुष हॉकी टीम (Indian Men Hockey Team) ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में इतिहास रच दिया है. चार दशक के बाद टीम इंडिया को ओलंपिक का मेडल मिला है. देश के हीरो बने सभी खिलाड़ियों के घरों में इस वक्त जश्न का माहौल है. खिलाड़ियों के परिवार भावुक हैं और हर ओर से उन्हें बधाईयां मिल रही हैं.

टीम इंडिया के खिलाड़ी सुरेंद्र के घर पर भी जश्न का माहौल है. सुरेंद्र की माता जी ने बताया कि कैसे बचपन में सुरेंद्र अपने भाई के साथ हॉकी खेलना शुरू किया था और बाद में इसपर हॉकी का भूत सवार हो गया.

जम्मू में भी टीम इंडिया की जीत पर जश्न मनाया गया, यहां पर हॉकी प्रेमियों की ओर से लोगों को हलवा खिलाया गया. तो वहीं पूर्वोत्तर में भी टीम इंडिया की जीत पर लोग जमकर थिरके.

टीम की दीवार के परिवार ने ऐसे देखा मैच



टीम इंडिया का जोश बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों के परिवार भी साथ हैं, जो सुबह से ही टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहे. टीम इंडिया की दीवार यानी गोलकीपर श्रीजेश का परिवार सुबह से ही टीवी के सामने जमा रहा और ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए हॉकी टीम को लड़ते हुए देखा.

Punjab: Family members of hockey player Gurjant Singh in Amritsar glued to their tv set as team India is playing against Germany for bronze medal at #TokyoOlympics



We're happy as they are playing well. We're hoping that our team will win today: Sukhjinder Kaur, Singh's mother pic.twitter.com/ky7Oo9pBmp