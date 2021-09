US Open Final: रिकॉर्ड नहीं बना पाए जोकोविच, फाइनल में मेदवेदेव ने 6-4, 6-4, 6-4 से हराया

यूएस ओपन का फाइनल (US Open Final) मुकाबला रविवार देर रात न्यूयॉर्क में खेला गया. फाइनल मुकाबला सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) और रूस के दानिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) के बीच खेला गया.

इस मुकाबले में मेदवेदेव ने बड़ा उलटफेर करते हुए जोकोविच को हरा दिया है. उलटफेर इसलिए क्योंकि मैच से पहले जोकोविच को दावेदार माना जा रहा था. इसी के साथ मेदवेदेव यूएस ओपन के 14 साल के इतिहास में 9वें ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने ये खिताब जीता है.

फाइनल मुकाबले में मेदवेदेव शुरू से ही बढ़त बनाए हुए थे. जबकि जोकोविच प्रेशर में दिखाई दिए. मेदवेदेव ने जोकोविच को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया. करीब ढाई घंटे तक चले इस मुकाबले में जोकोविच हर सेट में मेदवेदेव से पीछे ही रहे. मैच खत्म होने के बाद मेदवेदेव कोर्ट पर ही थक कर लेट गए.

आप दुनिया के सबसे महान खिलाड़ीः मेदवेदेव

जीत के बाद दानिल मेदवेदेव ने कहा, 'सबसे पहले तो मैं आपको और आपके फैंस से सॉरी कहता हूं. हम सब जानते हैं कि आज क्या हुआ. आपने इस साल और अपने करियर में क्या हासिल किया है. मैंने पहले कभी ये नहीं कहा. मेरे लिए, आप इतिहास के सबसे महान टेनिस खिलाड़ी हैं.'

"To me you are the greatest tennis player in history." pic.twitter.com/DZMH7MDr4N