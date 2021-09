राजीव राम और सैलिसबरी ने जीता यूएस ओपन मेन्स डबल्स का खिताब

अमेरिका के राजीव राम और ब्रिटेन के जो सैलिसबरी ने यूएस ओपन मेन्स डबल्स का खिताब जीत लिया है. उन्होंने शुक्रवार को ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया.

विश्व में चौथी वरीयता प्राप्त राजीव राम और सैलिसबरी ने पिछले साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. वे इस साल अपने एकमात्र अन्य स्लैम फाइनल में ऑस्ट्रेलियन ओपन उपविजेता थे. बता दें कि ब्रूनो सोरेस ने पिछले साल मेट पाविक के साथ यूएस ओपन का मेन्स डबल खिताब जीता था.

मैच जीतने के बाद ब्रिटिश खिलाड़ी जो सैलिसबरी ने कहा, 'यह सपने के सच होने जैसा है. राजीव राम के साथ इसे जीतना अद्भुत है. बीते तीन सालों में वह एक अविश्वसनीय साथी रहे हैं. मैं अपने साथ इनसे बेहतर किसी और से कोर्ट पर आने के लिए नहीं कह सकता था. हम उम्मीद करते हैं कि हम एक साथ कुछ और खिताब जीतेंगे.

