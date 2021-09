US Open: जब फ्रस्ट्रेशन में आकर चलते मैच में ही जोकोविच ने तोड़ दिया रैकेट, देखें वीडियो

यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले (US Open Final) में सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) हार गए. उन्हें रूस के दानिल मेदवेदेव (Daniil Medvedev) ने 6-4, 6-4, 6-4 से हरा दिया.

मैच की शुरुआत से ही दानिल मेदवेदेव भारी पड़ गए थे और जोकोविच अंडर प्रेशर नजर आ रहे थे. शुरुआत से ही मेदवेदेव बढ़त बनाए हुए थे. नतीजा ये हुआ कि जोकोविच फ्रस्ट्रेट हो गए. इसी फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने अपना रैकेट तीन बार कोर्ट पर ही दे मारा. जोकोविच ने रैकेट इतनी जोर से पटका कि उनका रैकेट बुरी तरह टूट गया था.

Djokovic smashing his racket is met with chuckles while Osaka showing emotion on court has commentators questioning her mental fitness. God, tennis commentators SUCK. pic.twitter.com/J4oeTQy8YJ

जोकोविच ने कब तोड़ा रैकेट?

मैच को शुरू हुए करीब डेढ़ घंटे बीत चुके थे, लेकिन मेदवेदेव की लीड बरकरार थी. जोकोविच बार-बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेदवेदेव उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दे रहे थे. तभी फ्रस्ट्रेट होकर जोकोविच ने कोर्ट पर अपना रैकेट दे मारा. इसके बाद उन्हें वॉर्निंग भी दी गई.

To be fair to Djokovic if those Goombas had touched him he'd be half his normal size and I imagine that would have affected his tennis. pic.twitter.com/q7fHJVUmQj