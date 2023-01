Novak Djokovic Aus Open Champion: नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, राफेल नडाल की बराबरी की

सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है. रविवार को मेलबर्न के रॉड लेवल एरीना में हुए फाइनल मुकाबले में चौथी सीड जोकोविच ने तीसरी सीड ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को सीधे सेटो में 6-3, 7-6, 7-6 से मात दी. नोवाक जोकोविच का यह 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब रहा. अब उन्होंने पुरुष सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में राफेल नडाल की बराबरी कर ली है.

नोवाक जोकोविच का यह 10वां ऑस्ट्रेलियाई ओपन टाइटल रहा. देखा जाए तो जोकोविच को इस टूर्नामेंट की शुरुआत में हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा और और चैम्पियन बनकर ही दम लिया है. अब फाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही नोवाक जोकोविच जून 2022 के बाद एक बार फिर वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं.

सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम (पुरुष सिंगल्स)

1. राफेल नडाल (स्पेन)- 22 (ऑस्ट्रेलियन-2, फ्रेंच-14, विम्बलडन-2, यूएस-4)

2. नोवाक जोकोविच (सर्बिया )- 22 (ऑस्ट्रेलियन-10, फ्रेंच-2, विम्बलडन-7, यूएस-3)

3. रोजर फेडरर (स्विट्जरलैंड)- 20 (ऑस्ट्रेलियन-6, फ्रेंच-1, विम्बलडन-8, यूएस-5)

4. पीट सैम्प्रास (अमेरिका)-14 (ऑस्ट्रेलियन-2, फ्रेंच-0, विम्बलडन-7, यूएस-5)

नोवाक जोकोविच 10वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में पहुंचे थे. यानी कि जब भी जोकोविच यहां पर फाइनल में पहुंचे, उन्होंने खिताब जीता. सितसिपास की बात करें तो वह दूसरी बार फाइनल में पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी. जोकोविच का यह रिकॉर्ड 33वां ग्रैंड स्लैम फाइनल था.

