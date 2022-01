AUS Open: फाइनल में पहुंचीं वर्ल्ड नंबर-1 एश्ले बार्टी, एक दिन पहले खेला था क्रिकेट

साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन में दुनिया की नंबर-1 टेनिस प्लेयर एश्ले बार्टी का धमाल जारी है. उन्होंने वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है. ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर बार्टी ने सेमीफाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज (Madison Keys) को करारी शिकस्त दी है. बार्टी ने सेमीफाइनल में एकतरफा मुकाबले में कीज को 6-1, 6-3 से हराया. दोनों के बीच यह मैच एक घंटे और 2 मिनट तक चला.

बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में अब उनकी नजरें एक और सूखे को खत्म करने पर टिकी हैं. बार्टी ने अब तक 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विम्बलडन जीता है.

एश्ले बार्टी के पास इतिहास रचने का मौका

बार्टी 1980 में वेंडी टर्नबुल के बाद अपने घरेलू ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी 1978 में क्रिस ओ नील के बाद ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब नहीं जीत पाया है. ऐसे में अब बार्टी के पास इतिहास रचने का मौका है.

