IND vs WI: भुवी-वेंकटेश की ODI से छुट्टी, रवि को मौका, चौंका गए ये फैसले

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमेटी ने दोनों सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को नहीं चुना है. दोनों को आराम दिया गया है. वहीं, रवींद्र जडेजा भी चोट के कारण टीम में जगह नहीं बना पाए हैं.

बीसीसीआई ने जो टीम घोषित की है, उसमें एक नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया है. वह नाम है तेज गेंदबाज आवेश खान का. सेलेक्शन कमेटी ने उन्हें वनडे और टी20 दोनों टीम में शामिल किया है. इनके अलावा भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर की वनडे टीम से छुट्टी हो गई है. वे दोनों साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज खेले थे. दीपक हुडा और रवि बिश्नोई को भी टीम में जगह मिली है. वहीं, स्पिनर अक्षर पटेल की भी वापसी हुई है.

आवेश खान को इस बार डेब्यू मैच की उम्मीद

आवेश खान को इससे पहले भी कुछ सीरीज के लिए टीम में चुना गया है, लेकिन उन्हें अब तक किसी भी फॉर्मेट में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए भी उन्हें चुना गया था, लेकिन वे प्रैक्टिस में ही चोटिल होकर बाहर हो गए थे. अब उम्मीद की जा सकती है कि उन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्हें दोनों सीरीज के 6 मैच के लिए चुना गया है.

रवींद्र जडेजा चोट से नहीं उबर सके

बीसीसीआई ने ट्विट के जरिए बताया कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है. वहीं, केएल राहुल दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे. रवींद्र जडेजा अभी घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबरे हैं. वे अभी रिकवरी के फाइनल स्टेज में हैं, इसलिए दोनों सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया. अक्षर पटेल को सिर्फ टी20 टीम में जगह मिली है.

