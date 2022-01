Team India, Ind Vs WI: WI के खिलाफ T-20 सीरीज से आराम ले सकते हैं कोहली, वनडे टीम में कुलदीप की वापसी!

Team India, Ind Vs WI: वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए किसी भी वक्त टीम इंडिया का ऐलान हो सकता है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कुलदीप यादव की टीम इंडिया में वापसी हो रही है. जबकि युवा बॉलर रवि विश्नोई को टी-20 टीम में शामिल किया जा सकता है.

जानकारी के मुताबिक, विराट कोहली को टी-20 सीरीज़ में आराम मिल सकता है. जबकि वनडे सीरीज़ में वह हिस्सा ले सकते हैं.

कुलदीप यादव की 6 महीने बाद टीम में वापसी हो रही है. उन्हें वनडे टीम में चुना गया. इससे पहले उन्होंने जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे पर वनडे और टी-20 सीरीज खेली थी. वहीं, रवि बिश्नोई को पहली बार टीम इंडिया में चुना जाएगा. उनके पास डेब्यू का मौका है.

कप्तान रोहित शर्मा की वापसी

चोट से उबरने के बाद कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है. चोट के चलते वे साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल सके थे. कप्तान बनने के बाद रोहित की यह पहली वनडे सीरीज होगी. पिछले कुछ दिनों से वह बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में थे और वहां पर ही रिकवर हो रहे थे. बीसीसीआई के नए नियमों के मुताबिक, जो भी खिलाड़ी चोट या किसी तकलीफ से वापस लौट रहा है उसे फिटनेस टेस्ट पास करना ज़रूरी है.

Senior leg-spinner Kuldeep Yadav makes comeback to India's white ball squad for home series against West Indies: BCCI sources

Young leg-spinner Ravi Bishnoi gets his maiden call up to national side for T20 series against West Indies