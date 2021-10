T20 WC: श्रीलंका ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया, ग्रुप में टॉप पर पहुंची

SL Vs NAM: टी-20 वर्ल्डकप में सोमवार को खेले गए राउंड-1 के मुकाबले में श्रीलंका ने नामीबिया को सात विकेट से रौंद दिया. श्रीलंका ने पहले बॉलिंग करते हुए नामीबिया को सिर्फ 96 रनों पर ऑलआउट कर दिया था. इसी के साथ श्रीलंका अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है.

पहले बैटिंग करने वाली नामीबिया को शुरुआत से ही झटके लगते रहे, सिर्फ तीन बल्लेबाज ही ऐसे रहे जिन्होंने दहाई का आंकड़ा पार किया. क्रेग विलियम्स ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए. श्रीलंका की ओर से महीश थीक्षना ने तीन विकेट लिए, जबकि लहिरु कुमारा और वनिंदु हसरंगा ने दो-दो विकेट लिए.

