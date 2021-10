T20 WC: वॉर्म अप मैच में पाकिस्तान ने WI को रौंदा, बाबर आजम ने जड़ी फिफ्टी

PAK Vs WI: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान ने अपने पहले वॉर्म-अप मैच में वेस्टइंडीज़ को हरा दिया है. सोमवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज़ ने सिर्फ 130 रन बनाए थे, जिसे पाकिस्तान ने बेहद आसानी से पार कर लिया. पाकिस्तान की ओर से कप्तान बाबर आजम ने शानदार अर्धशतक जड़ा.



वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था, लेकिन उसके लिए ये फैसला गलत साबित हुआ. वेस्टइंडीज़ को शुरुआत से ही झटके लगे और थोड़े-थोड़े अंतराल पर विकेट गिरते रहे. टीम के कई खिलाड़ियों को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उसे कोई बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया.

1st warm-up match of the @T20WorldCup!



Pakistan win by 7 wickets.#WeHaveWeWill | #T20WorldCup | #PAKvWI pic.twitter.com/UBQ5B6ZEga