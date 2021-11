AUS vs NZ, T20 WC: जब वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़े थे ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड, टूटा था कीवी टीम का सपना

टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मुकाबले में रविवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा. दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले का दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को इंतजार है. ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को धोकर फाइनल में जगह बनाई है.

इस मुकाबले के जरिए न्यूजीलैंड की टीम छह साल पहले मिली हार का बदला चुकता करना चाहेगी. दरअसल 2015 में वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना तोड़ दिया. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में खेल रहे मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन, टिम साउदी और ट्रेट बोल्ट उस मुकाबले में कीवी टीम का हिस्सा थे.

... कीवी टीम हो गई थी धराशाई

मेलबर्न में हुए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 45 ओवरों में 183 रनों पर ढेर हो गई थी. ग्रांट एलियट ने 83 और रॉस टेलर ने 40 रनों का योगदान दिया था. इस दौरान कीवी टीम के चार खिलाड़ी तो बिना खाता खोले आउट हो गए थे. कंगारू टीम की ओर से मिचेल जॉनसन और जेम्स फॉकनर ने तीन-तीन विकेट चटकाए थे. वहीं, मिचेल स्टार्क ने दो, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने एक विकेट हासिल किया था.

A Small Rewind of Aus vs Nz World cup final in 2015😍 50 over Match



Will Nz take revenge... We just need to stay for fews days to know the result#PAKVSAUS pic.twitter.com/fEBIO6KK5i