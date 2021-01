महिला T20 में सोफी डिवाइन ने रचा इतिहास, 36 गेंदों में ठोक दिया शतक

न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रचा है. यह महिला टी20 के इतिहास का सबसे तेज शतक है. डिवाइन ने गुरुवार को डुनेडिन में खेले गए घरेलू सुपर स्मैश टूर्नामेंट में ओटैगो के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की.

सोफी डिवाइन ने वेलिंग्टन टीम की ओर से खेलते हुए अपनी 108 रनों की नाबाद पारी के दौरान 9 चौके और इतने ही छक्के जड़े. उनकी इस पारी के दम वेलिंग्टन की टीम ने 129 रनों का लक्ष्य महज 8.4 ओवरों में हासिल कर लिया.

The fastest ever women's T20 century!



Feast your eyes on some of these shots from @sophdevine77 💯#WEAREWELLINGTON #SuperSmashNZ

📽️| @sparknzsport pic.twitter.com/ODwQohWrM6