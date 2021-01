Syed Mushtaq Ali Trophy: मोहम्मद अजहरुद्दीन का T20 में कमाल, मुंबई के खिलाफ जड़ा 37 गेंदों में शतक

केरल के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में कमाल की बल्लेबाजी की. उनकी धुआंधार शतकीय पारी (नाबाद 137 रन) से मुंबई को हार मिली. 26 साल के इस बल्लेबाज ने टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक ठोक दिया. अजहरुद्दीन ने धवल कुलकर्णी जैसे तेज गेंदबाज की अगुआई में उतरी मुंबई के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में महज 37 गेंदों में शतक पूरा किया.

अजहरुद्दीन महज 5 गेंदों से ऋषभ पंत (32 गेंदों में शतक) के रिकॉर्ड से चूक गए. रोहित शर्मा (35 गेंदों में शतक) के बाद यह भारतीय बल्लेबाज का तीसरा संयुक्त सबसे तेज टी20 शतक रहा. यूसुफ पठान भी 37 गेंदों में शतक जमा चुके हैं.

💯 in 37 balls! 🔥🔥 Sensational stuff this is from Mohammed Azharuddeen. 👍👍 What a knock this has been from the Kerala opener! 👏👏 #KERvMUM #SyedMushtaqAliT20 Follow the match 👉 https://t.co/V6H1Yp60Vs pic.twitter.com/Nrh88uOOFU

यह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल के किसी बल्लेबाज का पहला शतक भी रहा. साथ ही केरल ने पहली बार किसी भी प्रारूप में मुंबई को हराया. मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196/7 रन बनाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 38 रन बनाए, जबकि यशस्वी जायसवाल और आदित्य तारे ने क्रमशः 40 और 42 रन बनाए.

Mohammed Azharuddeen is going berserk! 👏👏



The Kerala opener has brought up his fifty in just 20 balls and Kerala is off to a flying start in the chase against Mumbai. 👍👍 #KERvMUM #SyedMushtaqAliT20



Follow the match 👉 https://t.co/V6H1Yp60Vs pic.twitter.com/oVbJN7XLRi