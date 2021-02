LIVE: मोटेरा पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अमित शाह, कुछ देर में होगा स्टेडियम का उद्घाटन

दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन अब से कुछ देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. अहमदाबाद में बड़े कार्यक्रम के बीच स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने यहां भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया.

आपको बता दें कि भारत और इंग्लैड के बीच मौजूदा टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में आज (बुधवार) से खेला जाएगा. इस डे-नाइट मैच की मेजबानी करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है. यहां दोपहर 2.30 बजे मैच शुरू होगा.

LIVE:BhumiPujan of Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave & Inauguration of World's Largest Cricket Stadium by Hon'ble President of India Shri Ram Nath Kovind @rashtrapatibhvn @ADevvrat @AmitShah @KirenRijiju @Nitinbhai_Patel @JayShah @DhanrajNathwani https://t.co/XffpWR3meQ

इसी स्टेडियम में हुआ था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम

दिलचस्प बात ये है कि पिछले साल 24 फरवरी को यहां अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे. इसी स्टेडियम में 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम हुआ था. मोटरा स्टेडियम की अत्याधुनिक सुविधाएं, उसे दुनिया के अन्य क्रिकेट मैदानों से अलग करती हैं. पुराने स्टेडियम में पहले 53,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता थी. अब इस नवनिर्मित स्टेडियम की क्षमता बढ़कर 1.10 लाख हो गई है.

मोटेरा स्टेडियम में 76 वातानुकूलित कॉरपोरेट बॉक्स हैं. अहमदाबाद का ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है. इसे बनाने में लगभग 700 करोड़ रुपये लगे हैं. मैदान में कुल 11 पिच तैयार की गई हैं, जिसमें लाल और काली मिट्टी से बनी अलग-अलग पिच हैं.

खिलाड़ियों के लिए खास ड्रेसिंग रूम तैयार किए गए हैं, जिसमें जिम भी है. एकसाथ चार ड्रेसिंग रूम वाला ये दुनिया का पहला स्टेडियम है.

How good is that view for a nets session 😍😍 #INDvENG #TeamIndia @Paytm pic.twitter.com/v0sfOMfzHp

24 फरवरी से यहां पर होने वाले डे-नाइट मैच के लिए खास तरह की LED लाइट भी लगाई गई है. देश का ये पहला स्टेडियम है जहां डे-नाइट मैच एलइडी लाइट में खेला खेला जाएगा.

खिलाड़ियों के लिए इनडोर और आउटडोर प्रैक्टिस का भी इंतजाम किया गया है. मैदान का ड्रेनेज सिस्टम बेहद शानदार है. बारिश बंद होने के आधे घंटे बाद ही मैच दोबारा शुरू किया जा सकता है.

First pink-ball Test at Motera 👌

State-of-the-art facilities 👏



As the world's largest cricket stadium gears up to host the @Paytm #INDvENG pink-ball Test, excitement levels are high in the #TeamIndia camp 😎🙌 - by @RajalArora



Watch the full video 🎥👇https://t.co/Oii72qDeJK pic.twitter.com/NqhEa7k7mm