ईशांत के 100वें टेस्ट से पहले कैप्टन कोहली ने सुनाया ये रोचक 'किस्सा'

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर ईशांत शर्मा की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है. उन्होंने हुए कहा कि वह चाहते तो करियर को लंबा करने के लिए सीमित ओवरों के क्रिकेट को चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट चुना.

32 साल के ईशांत इंग्लैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रहे दिन-रात के तीसरे टेस्ट में उतरेंगे तो कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बन जाएंगे.

कोहली ने मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ,‘आधुनिक क्रिकेट में यह बड़ी उपलब्धि है. अपनी फिटनेस बनाए रखना और सौ टेस्ट खेलना किसी तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं है. वह सीमित ओवरों के क्रिकेट को चुन सकते थे, लेकिन उन्हें इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने नहीं चुना.’

Journey to 💯th Test 👌

Off-field memories 👍

Bonding with teammates 🙌



As @ImIshant is set to play his 100th Test at Motera, #TeamIndia congratulate the pacer & reminisce memories shared with him 👏👏 - by @RajalArora.@Paytm #INDvENG



Full feature 🎥 👉 https://t.co/bhvwfpUaUP pic.twitter.com/V0xKU6HkGM