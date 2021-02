24 फरवरी: 1 तारीख, 2 दिग्गज, 2 दोहरे शतक, दोनों ने खेलीं 147-147 गेंदें

क्रिकेट इतिहास में 24 फरवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में अंकित है. 11 साल पहले इसी दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल का पहला दोहरा शतक जड़ा था. सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह अनोखा कारनामा किया था. ठीक पांच साल बाद इसी दिन 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ विश्व कप के इतिहास की पहली डबल सेंचुरी लगाई थी. एक बड़ा संयोग यह भी रहा कि दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी पारी में एक समान गेंदें खेली थीं.

2010 में साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर थी. 24 फरवरी को दूसरा वनडे इंटरनेशनल ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में खेला गया. सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 147 गेंदों पर 200 रनों की नाबाद पारी खेली थी. सचिन ने पाकिस्तान के सईद अनवर और जिम्बाब्वे के चार्ल्स कावेंट्री (दोनों 194) के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था. सचिन ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी में 25 चौके और 3 छक्के लगाए थे.

#OnThisDay in 2010, @sachin_rt scored the first ever double-century in men’s ODI history.



The Little Master took just 147 balls to get there against South Africa.



Since then, there have been seven double-hundreds in the format. pic.twitter.com/hAvyVQZk5g