IND vs AUS: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से खेल जगत गदगद- हर तरफ हो रही तारीफ

ऑस्ट्रेलिया में जज्बे और धैर्य का अनूठा प्रदर्शन कर चार मैचों की टेस्ट सीरीज को 2-1 से अपने नाम करने वाली भारतीय टीम की लगातार तारीफ हो रही है. सीरीज के पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली और कई अन्य अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में शानदार वापसी करते हुए टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में इतिहास रच दिया. चौथे टेस्ट में 3 विकेट की जीत के साथ भारतीय टीम बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी को अपने पास बरकरार रखने में सफल रही.

सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम को हर सत्र में नया नायक मिला. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘हर बार जब हमारे हौसले को ठेस पहुंची, हमने संघर्ष किया, टक्कर दी. हमने निडर, लेकिन बेपरवाही से नहीं, क्रिकेट खेलने का आत्मविश्वास दिखाया. चोटों और अनिश्चितताओं का जज्बे और आत्मविश्वास के साथ सामना किया. यह सबसे बड़ी सीरीज जीत में से एक है. भारत को बधाई.'

For all of us in 🇮🇳 & across the world, if you ever score 36 or lesser in life, remember: it isn't end of the world.

The spring stretches backward only to propel you forward. And once you succeed, don't forget to celebrate with those who stood by you when the world wrote you off. pic.twitter.com/qqaTTAg9uW — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 19, 2021

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, ‘एक उल्लेखनीय जीत, ऑस्ट्रेलिया जाकर इस तरह से एक टेस्ट सीरीज जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा. बीसीसीआई ने टीम को पांच करोड़ रुपये का बोनस देने की घोषणा की. यह जीत किसी कीमत से परे है. दौरे पर गए सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया.’

Just a remarkable win...To go to Australia and win a test series in this way ..will be remembered in the history of indian cricket forever ..Bcci announces a 5 cr bonus for the team ..The value of this win is beyond any number ..well done to every member of the touring party.. — Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 19, 2021

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई यादगार पारियां खेलने वाले पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ कप्तान अजिंक्य रहाणे की तारीफ की.

Historic series win for Team India! Youngsters delivered when it mattered, with Gilll and Pant in the forefront. Hats off to Ravi Shastri and the support staff for their part in this turnaround! So so proud of this bunch, this is one for the ages👏👏👏 #AUSvsIND — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 19, 2021

उन्होंने ट्वीट किया, ‘सीरीज में टीम इंडिया की लिए ऐतिहासिक जीत. गिल और पंत जैसे युवाओं ने तब प्रदर्शन किया, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. रवि शास्त्री और सहयोगी स्टाफ की मेहनत को मेरा सलाम. इस टीम पर गर्व है, ऐसे लंबे समय में एक बार होता है.

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘रहाणे ने टीम का शानदार नेतृत्व किया. युवाओं को काफी आत्मविश्वास दिया और पुजारा ने एक बार फिर अपना जुझारूपन दिखाया. युवा गेंदबाजी आक्रमण का भी शानदार योगदान.’

अपने टवीट के जरिए चीजों को मजाकिया अंदाज में लिखने के लिए जाने जाने वाले पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्रक के फोटो के साथ लिखा, ‘खुशी के मारे पागल. यह नया भारत है. घर में घुसकर मारता है. एडिलेड में जो हुआ उसके बाद इन युवाओं ने हमें जीवन भर आनंद दिया है. हम विश्व कप जीते हैं, लेकिन यह विशेष है. यही कारण है कि पंत काफी खास है,’

Khushi ke maare pagal. This is the new India. Ghar mein ghuskar maarta hai.

From what happened in Adelaide to this, these young guys have given us a joy of a lifetime. There have been World Cup wins but this is special.

And yes,there is a reason Pant is extra special . pic.twitter.com/3CAQIkAuwq — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 19, 2021

इस सीरीज से पहले भारत की 4-0 से हार की भविष्यवाणी करने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान ने ट्वीट किया, ‘टेस्ट में सर्वकालिक महान जीत. भारत ने शानदार प्रदर्शन किया. आपने अगले साल होने वाली एशेज सीरीज के लिए इंग्लैंड को रास्ता दिखा दिया.’

The Greatest Test series win of all time ... Well done #India you have just shown the way for England to get back those Ashes back later in the year ... 👍 https://t.co/eWKaKFfJ41 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 19, 2021

उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, ‘ऐसा लग रहा है कि भारत से मेरे लिए कई ट्वीट आ रहे हैं.'

टेस्ट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा, ‘जज्बा और कौशल के शानदार प्रदर्शन के लिए टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई. एक अद्भुत टेस्ट सीरीज कर सही परिणाम. उम्मीद है कि इससे टेस्ट मैच को चार दिन की करने की चर्चा का थोड़ी देर के लिए अंत होगा.’