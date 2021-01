IND vs AUS 4th Test, Brisbane: शुभमन गिल की बनाई बुनियाद पर टीम इंडिया ने छुआ आसमान

टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रच दिया, वो भी ऐसे समय जब फिटेनस एक अहम मुद्दा था. सीरीज में चोटिल खिलाड़ियों की कतार लंबी होती जा रही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के संकल्प पूर्ण प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐसी जीत दिलाई, जिसे वर्षों याद रखा जाएगा. टेस्ट मैच के 5वें दिन 328 रनों का लक्ष्य हासिल करना किसी करिश्मे से कम नहीं माना जा सकता. टीम इंडिया ने सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट 3 विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में लगातार 2-1 मात दी.

मंगलवार को भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य (329/7) हासिल कर लिया. इस जीत में शुभमन गिल (91), चेतेश्वर पुजारा (56) के बाद ऋषभ पंत (नाबाद 89) का अहम योगदान रहा. गिल ने जो आक्रामकता दिखाई, उसी से टीम इंडिया की जीत की राह बाद में आसान हो गई. ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया और टीम को जीत तक ले गए. वॉशिंगटन सुंदर (22) ने इस पारी में भी अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखाई.

टीम इंडिया ने न सिर्फ ब्रिस्बेन में 33 साल से अजेय चल रही ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रोका, बल्कि यहां सफलतापूर्वक सर्वोच्च लक्ष्य का पीछा किया. इससे पहले गाबा पर चौथी पारी में सर्वोच्च लक्ष्य का पीछा करके जीत 1951 में वेस्टइंडीज ने हासिल की थी, जब उसने 236 रन बनाए थे. ब्रिस्बेन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को लागातार 7 टेस्ट जीतने के बाद यह हार मिली है.

भारतीय टीम ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. इसके साथ ही वह बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रही. भारत ने पिछली दोनों सीरीज जीतकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. 2018/19 में पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत ने 2-1 से और इससे पहले 2016/17 में भारत ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को इतने ही अंतर से मात दी थी.

इस जीत के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में नंबर-1 पर पहुंच गई.

