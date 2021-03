Covid-19 वैक्सीन पहुंचाने के लिए विंडीज के दिग्गज रिचर्ड्स ने मोदी की तारीफ की

वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान विव रिचर्ड्स सहित तीन अन्य पूर्व क्रिकेटरों ने भारत सरकार के कैरेबियाई देशों में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया. भारत कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में अहम भूमिका निभा रहा है और ‘वैक्सीन मैत्री’ अभियान के तहत स्वदेशी कोरोना वैक्सीन पहुंचाने में जुटा है.

अब इसकी खेप वेस्टइंडीज पहुंचाई गई है. भारत ने इस अभियान के अंतर्गत अनेक देशों जैसे भूटान, मालदीव, मॉरीशस, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका को भी अपने देश में बनी कोरोना वैक्सीन दी है.

रिचर्ड्स ने एक वीडियो में कहा, ‘मैं एंटीगा और बारबाडोस के लोगों की तरफ से भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जनता का शुक्रिया करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई. इससे भविष्य में हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे.’

