मिताली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में 7,000 रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं

भारत की कप्तान मिताली राज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह महिला वनडे इंटरेनशल क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने लखनऊ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे वनडे के दौरान अपने 213वें मैच में इस आंकड़े को छुआ. इस मैच से पहले मिताली 7000 रन के आंकड़े से 26 रन पीछे थीं. मिताली हालांकि इस मैच में अर्धशतक बनाने से चूक गईं. वह 45 रन बनाकर लौटीं.

38 साल की मिताली के इस रिकॉर्ड से अन्य महिला क्रिकेटर काफी पीछे हैं. मिताली 6000 रन बनाने वाली भी पहली क्रिकेटर हैं. चार्लोट एडवर्ड्स वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. इंग्लैंड की इस पूर्व कप्तान ने 191 मैचों में 5992 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क 4844 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने मिताली की उपलब्धि पर ट्वीट किया, ‘मैग्नीफिसेंट मिताली. टीम इंडिया की वनडे कप्तान 7000 वनडे इंटरनेशनल रन पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनीं. क्या शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी.’ मिताली ने चौथे वनडे में तेज गेंदबाज टुमी शेखुखुने की गेंद पर आउट होने से पहले 71 गेंदों में 45 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में चार चौके जड़े.

शुक्रवार को तीसरे वनडे के दौरान मिताली सभी प्रारूपों में 10000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली पहली भारतीय और कुल दूसरी महिला क्रिकेटर बनी थी।

Magnificent Mithali! 🙌🙌#TeamIndia ODI skipper becomes the first woman cricketer to score 7⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs. 👏👏



What a performer she has been! 👍👍@M_Raj03 @Paytm #INDWvSAW pic.twitter.com/qDa6KZymlg