IPL: आज बड़ा मुकाबला- कोहली को टक्कर देंगे रोहित, जानें कितनी तैयार हैं RCB और MI

आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मैच में आज विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस (MI) का सामना करेगी. सोमवार को यह बड़ा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा. दोनों टीेमों ने 2 मैचों में एक-एक जीत हासिल की है, लेकिन नेट रन रेट में मुंबई इंडियंस टीम बेंगलुरु से आगे है.

MI vs RCB: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो मुंबई इंडियंस टीम बेहतर स्थिति में है. दोनों के बीच अब तक 25 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं, जिनमें से मुंबई ने 16 और बेंगलुरु ने 9 मैच जीते हैं.

A look at the Points Table after Match 9 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/DIBbxtze59 — IndianPremierLeague (@IPL) September 27, 2020

विराट को बल्लेबाजी दिखानी ही पड़ेगी

RCB ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ उसकी बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टीम को 97 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. कप्तान कोहली भी इन मैचों में बड़ी पारी (14 और एक रन) खेलने में नाकाम रहे और वह इस मैच में मैदान में कुछ समय बिताना चाहेंगे.

सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत शानदार अर्धशतक के साथ की, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ वह ज्यादा कुछ नहीं कर सके. इस युवा बल्लेबाज की कोशिश निरंतरता बनाए रखने की होगी.

ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान एरॉन फिंच अपनी पारी को मैच जिताऊ प्रदर्शनों में बदलना चाहेंगे तो वही दिग्गज एबी डिविलियर्स शानदार लय में दिख रहे हैं. टीम का निचला क्रम उतना मजबूत नहीं है और उम्मीद है कि डिविलियर्स अखिरी के ओवरों में बड़े शॉट लगाकर इस कमी को पूरा करेंगे.

RCB players regroup in an intense training session ahead of a big match against MI. Katich, Hesson and Finch talk us through the mood in the camp and the challenge ahead.#PlayBold #IPL2020 #WeAreChallengers #Dream11IPL #RCBvMI pic.twitter.com/Ke9Fb8Xo0K — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 28, 2020

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दो मैचों में बाहर बैठने वाले दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस चयन के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं.

... तो क्या उमेश यादव बाहर बैठेंगे?

गेंदबाजी में स्पिनर युजवेंद्र चहल प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहे है तो तेज गेंदबाजी में नवदीप सैनी के अलावा बाकी गेंदबाज रन रोकने में सफल नहीं रहे है. डेल स्टेन और उमेश यादव अब तक महंगे साबित हुए हैं. दक्षिण अफ्रीकी का इस महान खिलाड़ी को अंतिम 11 में जगह मिलने की उम्मीद है, लेकिन यादव की जगह मोहम्मद सिराज को उतारा जा सकता है.

इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी मोईन अली मध्यक्रम के लिए शानदार विकल्प हैं, लेकिन जोश फिलिप के नियमित रूप से विकेटकीपिंग करने के कारण वह डेल स्टेन की जगह ही टीम में शामिल हो सकते हैं.

मुंबई की पिछले मैच में शानदार वापसी

टीम इंडिया के सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने पहले मैच में हार के बाद शानदार वापसी की है. टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया.

इस मैच में रोहित का लय में आना और सूर्यकुमार यादव की बेहतरीन बल्लेबाजी टीम के लिए सकारात्मक पहलू है. टीम प्लेइंग इलेवन में जो एक बदलाव कर सकती है वह सौरव तिवारी की जगह ईशान किशन को मौका मिल सकता है.

गेंदबाजी में भी हार्दिक पंड्या और कीरोन पोलार्ड अच्छा विकल्प हैं, लेकिन कोच महेला जयवर्धने ने साफ कर दिया है कि लंबे समय के बाद वापसी कर रहे हार्दिक से गेंदबाजी करा कर वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं.

चेन्नई के खिलाफ औसत प्रदर्शन करने वाले जसप्रीत बुमराह केकेआर के खिलाफ शानदार वापसी से टीम को राहत मिली है. जेम्स पेटिंसन और ट्रेट बोल्ट भी लय में हैं.

टीमें इस प्रकार हैं -

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, पार्थिव पटेल, विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, गुरकीरत मान, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, नवदीप सैनी, डेल स्टेन, युजवेंद्र चहल, एडम जाम्पा, इसुरू उदाना, मोईन अली, जोश फिलिप, पवन नेगी, पवन देशपांडे, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव.

मुंबई इंडियंस

रोहित शर्मा (कप्तान), आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकूल रॉय, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, दिग्विजय देशमुख, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स पेटिंसन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मिशेल मैक्लिनघन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, प्रिंस बलवंत राय, क्विंटन डि कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, शेरफेन रदरफोर्ड, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट .