IPL: संजू सैमसन के पास 10 साल का टारगेट, बोले- अब सब कुछ झोंक देना है

राजस्थान रॉयल्स (RR) के धाकड़ बल्लेबाज संजू सैमसन ने कहा कि पिछले एक साल से बल्लेबाजी में उनकी टाइमिंग अच्छी है, लेकिन वह तब काफी निराश हो गए थे जब उनके कई नए प्रयोगों को कामयाबी नहीं मिल सकी. 25 साल के सैमसन ने मौजूदा आईपीएल की पिछली दो पारियों में आक्रामक 74 और 85 रन बनाए.

उन्होंने कहा, ‘मैं एक साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. मैंने कई चीजें आजमाई थीं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी. उसके बाद काफी आत्ममंथन किया और खूब मेहनत की.’

किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ बड़े स्कोर वाले मैच में मैन ऑफ द मैच सैमसन ने कहा, ‘मैं पिछले साल से ही अच्छी तरह से हिट कर रहा हूं. मैं बहुत अच्छी मनोदशा में हूं और अपने खेल में किसी तरह का बदलाव नहीं चाहता हूं. मैंने यह हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की. मैंने खुद से कहा कि मेरे पास इस शानदार खेल में 10 साल हैं और मुझे इन 10 वर्षों में सब कुछ झोंक देना है.’

