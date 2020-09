IPL: शुरू में सुस्त, फिर छक्कों की बरसात, तेवतिया ने खुद बताया कैसे बदला गियर

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन कॉट्रेल को एक ओवर में 5 छक्के लगाकर रविवार रात शारजाह में स्टार बने राहुल तेवतिया ने कहा कि अपनी पारी की शुरुआत में ‘सबसे खराब 20 गेंदें’ खेलने के बाद भी उनका आत्मविश्वास बरकरार था.

तेवतिया की पारी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स (RR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के बेहद रोमांचक मुकाबले में रविवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को हराया. तेवतिया की पारी की शुरुआत काफी धीमी रही थी. 18वें ओवर में पूरे रंग में दिखने से पहले वह 23 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे.

27 साल के 'हरियाण हरिकेन' तेवतिया ने जीत के बाद कहा,‘टीम को पता था कि मैं बड़े शॉट खेल सकता हूं. मुझे खुद पर भरोसा था. एक छक्का बल्ले से निकलने की देर थी.’

उन्होंने कहा,‘एक ओवर में पांच छक्के शानदार थे. मैंने लेग स्पिनर को मारने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका. इसलिए मैंने दूसरे गेंदबाजों को निशाना बनाया.’ रॉयल्स को आखिरी तीन ओवर में 51 रन चाहिए थे और तेवतिया ने कॉट्रेल के डाले 18वें ओवर में मैच का पासा पलट दिया. उन्होंने कहा,‘मैं अपनी इस पारी को कभी नहीं भूल सकूंगा.’

