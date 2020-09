IPL: तेवतिया के तूफान ने युवराज को डरा ही दिया था, जानिए क्यों कहा 'थैंक्यू'

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में रविवार की रात रनों की इतनी बारिश हुई कि आईपीएल का रिकॉर्ड बन गया. पहले बल्लेबाजी के लिए उतारी गई किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की टीम ने 223/2 रन बनाकर सोचा तक नहीं होगा कि उसे अगले कुछे घंटों में हार का सामना करना पड़ेगा.

शारजाह के छोटे ग्राउंड पर जिसका 'डर' था वही हुआ. छोटी बाउंड्री का बल्लेबाजों ने जमकर इस्तेमाल किया और छक्कों की झड़ी लगा दी. 27 साल के राहुल तेवतिया को राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने कुछ सोच कर ही चौथे नंबर पर बैटिंग करने भेजा था. थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जब उन्होंने तेवर दिखाने शुरू किए तो किंग्स इलेवन पंजाब के होश उड़ गए.

आखिरी तीन ओवरों में 51 रन चाहिए थे. 'हरियाणा हरिकेन' तेवतिया 23 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे और यहीं से उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया. तेवतिया ने शेल्डन कॉट्रेल की पारी के 18वें ओवर में तूफान खड़ा कर दिया. उन्होंने 5 छक्के (6,6,6,6,0,6) लगाकर पूरे समीकरण ही बदल दिए.

5 sixes, 1 over - A Tewatia special.



