PAK गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट को कहा अलविदा, नेशनल T20 कप में खेला आखिरी मैच

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने शनिवार को नेशनल टी20 कप के समापन के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की. गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच (वनडे) 2016 में खेला था.

उन्होंने नेशनल टी20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व किया. उनकी टीम शुक्रवार को रावलपिंडी में सदर्न पंजाब से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई. टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा.

गुल ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, ‘भारी मन से और काफी सोच विचार करने के बाद मैंने नेशनल टी20 कप के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है.’

With a very heavy heart and after a lot of thinking, i have decided to bid farewell to all formats of cricket after this National T20 Cup. I have always played for Pakistan with all my heart and 100% of hardwork. Cricket is and will always be my love n passion 1/3 — Umar Gul (@mdk_gul) October 16, 2020

but all good things have to come to an end. Praying that the future will hold much more for me. Secondly, i would like to thank @TheRealPCB and all the coaches and people who have been a part of my cricketing journey. Special thanks to media, my fans and followers 2/3 — Umar Gul (@mdk_gul) October 16, 2020

who made it all worthwhile n supported me at all times. Thank u so much 3/3 #lovecricket #PakistanZindabad — Umar Gul (@mdk_gul) October 16, 2020

उन्होंने कहा, ‘मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए पूरे जुनून और जज्बे के साथ खेला. क्रिकेट हमेशा मेरा पहला प्यार रहेगा. लेकिन सभी अच्छी चीजों का एक न एक दिन अंत होता है.'

पेशावर में जन्मे 36 वर्षीय गुल ने 2003 में वनडे में पदार्पण किया. उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2013 में खेला था.

गुल ने 47 टेस्ट मैचों में 34.06 की औसत से 163 विकेट लिये. उन्होंने 130 वनडे में 179 विकेट और 60 टी20 अंतरराष्ट्रीय में 85 विकेट झटके.