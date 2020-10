IPL: डिकॉक की धमाकेदार पारी से मुंबई टॉप पर, KKR को 8 विकेट से पीटा

आईपीएल के 13वें सीजन का 32वां मुकाबला मुंबई इंडियंस (MI) ने धमाकेदार अंदाज में जीता. शुक्रवार रात अबु धाबी में मुंबई ने नए कप्तान इयोन मॉर्गन के साथ उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) टीम को 8 विकेट से मात दी. मुंबई ने 16.5 ओवरों में 149/2 रन बनाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया. मुंबई की जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का अहम योगदान रहा उन्होंने नाबाद 78 रनों (44 गेंदों पर) की पारी खेली.

इसके साथ ही मुंबई ने लगातार पांचवीं जीत हासिल की. उसने कोलकाता के खिलाफ इस सीजन का दूसरा मुकाबला भी जीत लिया. मुंबई का यह 8वां मैच था और वह कुल छह जीत के साथ 12 अंक हासिल कर बेहतर नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में शीर्ष पर है. दिल्ली कैपिटल्स अब दूसरे स्थान पर खिसक गई. कोलकाता नाइट राइडर्स का भी यह 8वां मैच था और यह उसकी चौथी हार रही. वह चौथे स्थान पर बरकरार है.

A comprehensive win for the @mipaltan here in Abu Dhabi. They win by 8 wickets against #KKR.



Quinton de Kock remains unbeaten on 78.#Dream11IPL. pic.twitter.com/BDhMILSKI0