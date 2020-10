IPL: आज कोहली की RCB को राजस्थान का चैलेंज, RR को हर हाल में चाहिए जीत

आईपीएल के 13वें सीजन के 33वें मैच में शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ अपने कुछ गलत फैसलों के कारण हार झेलने वाली बेंगलुरु की टीम इस मैच में रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी. दूसरी तरफ राजस्थान को हर हाल में जीत चाहिए. दुबई में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3.30 बजे शुरू होगा.



विराट कोहली की अगुवाई वाले आरसीबी ने अब तक अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से 8 में से 5 मैच जीते हैं, लेकिन किंग्स इलेवन के खिलाफ गुरुवार को 8 विकेट से हार के दौरान उसने कुछ गलतियां कीं, जो उसे आखिर में भारी पड़ीं. आरसीबी की 5 जीत में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर में दर्ज की गई जीत भी शामिल है.

राजस्थान रॉयल्स टीम शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी से जूझ रही है तथा उसने अभी तक 8 में से जो 3 मैच जीते हैं उनमें निचले क्रम के बल्लेबाजों का योगदान महत्वपूर्ण रहा. रॉयल्स अंकतालिका में 7 वें स्थान पर है.

RCB vs RR : आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 21 मुकाबले (2008-2020) हो चुके हैं. बेंगलुरु ने 9, जबकि राजस्थान ने 10 में जीत हासिल की है. दो मैच बेनतीजा रहे. इस सीजन में आरसीबी ने राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में 3 अक्टूबर को 8 विकेट से जीत पाई थी.

किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ शारजाह में आरसीबी का बेहतरीन फॉर्म में चल रहे एबी डिविलियर्स को वॉशिंगटन सुंदर (13) और शिवम दुबे (23) से नीचे छठे नंबर पर भेजने का फैसला गलत साबित हुआ. दक्षिण अफ्रीका का यह बल्लेबाज केवल दो रन बना पाया.

