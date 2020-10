IPL: आज CSK और DC में मुकाबला, दिल्ली झेल पाएगी धोनी की चतुर कप्तानी?

आईपीएल के 13वें सीजन के 34वें मैच में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. महेंद्र सिंह धोनी की कुशल कप्तानी से चेन्नई सुपर किंग्स का अभियान फिर से पटरी पर लौट आया है, लेकिन उसे शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स की कड़ी चुनौती का सामना करना होगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा.

दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 6 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चेन्नई को इतने ही मैचों में तीन जीत मिली है और वह अंक तालिका में छठे पायदान पर है.

#MumbaiIndians are back on top in the Points Table after Match 32 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/eRf9uQ2YRq