IPL: गेंदबाजों के प्रदर्शन से रोहित गदगद, पर बल्लेबाजों के लिए ऐसा कहा

मुंबई इंडियंस (MI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 14वें सीजन के 9वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद पर 13 रनों से जीत दर्ज की. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजों को इसका श्रेय देते हुए कहा कि उनकी टीम को बल्लेबाजी के समय बीच के ओवरों में अच्छा करना होगा.

शनिवार को चेन्नई में मैच के बाद उन्होंने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ‘गेंदबाजी इकाई ने शानदार प्रदर्शन किया. हमें पता था कि यह आसान (सनराइजर्स के लिए रन का पीछा करना) नहीं होगा. जब आपके पास ऐसी पिच हो और गेंदबाज योजना के मुताबिक गेंदबाजी करें, तो कप्तान के तौर पर आपका काम आसान हो जाता है.’

That's that from Match 9 of #VIVOIPL.



Stupendous bowling performance from @mipaltan as they bowl out #SRH for 137 and win by 13 runs.



Scorecard - https://t.co/9qUSq70YpW #MIvSRH pic.twitter.com/4NOFJqVUqA