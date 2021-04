IPL: चेन्नई में जॉनी बेयरस्टो ने मचाई 'तबाही', छक्के से तोड़ा कांच, VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)-14 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की पहली जीत की तलाश अब भी पूरी नहीं हुई है. उसे अपने तीसरे मैच में भी हार का सामना करना पड़ा. दोनों शुरुआती मैच गंवा चुकी डेविड वॉर्नर की टीम ने मौजूदा आईपीएल के 9वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ चार बदलाव किए. पहले दो मुकाबले में ऋद्धिमान साहा और डेविड वॉर्नर की सलामी जोड़ी नाकाम रही थी. इस मैच में वॉर्नर और जॉनी बेयरस्टो की जोड़ी ने जवाबी पारी का आगाज किया.

चेपॉक में सनराइजर्स का यह फैसला सही साबित हुआ. जॉनी बेयरस्टो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. उन्होंने चौके और छक्के बरसाने शुरू किए. बेयरस्टो ने मुंबई के प्रमुख गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को खासतौर पर निशाने पर लिया. उन्होंने बोल्ट के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में तीन चौके लगाए. साथ ही एक छक्का भी जड़ा.

