लियोनेल मेसी पर जुर्माना... माराडोना के सम्मान में जर्सी उतारी थी

डिएगो माराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी जर्सी उतारने वाले लियोनेल मेसी पर 600 यूरो (720 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है. स्पेनिश फुटबॉल महासंघ की प्रतिस्पर्धा समिति ने रविवार को स्पेनिश लीग में ओसासुना पर बार्सिलोना की 4-0 से जीत के बाद यह जुर्माना लगाया.

अर्जेंटीना के स्टार मेसी ने गोल करने के बाद बार्सिलोना की जर्सी उतारकर माराडोना के पुराने क्लब नेवेल्स ओल्ड ब्वॉयज की जर्सी पहनी. इसके बाद दोनों हाथ आसमान में उठाकर चुंबन दिया. मैच के बाद मेसी ने अपनी इस तस्वीर के साथ माराडोना की तस्वीर पोस्ट करके लिखा,‘फेयरवेल, डिएगो.’

Lionel Messi with an awesome Maradona tribute after scoring an incredible goal...pic.twitter.com/mTo7b9u1KY