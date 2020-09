आखिरकार मेसी बोले- कानूनी लड़ाई में नहीं पड़ूंगा, बार्सिलोना में ही रहूंगा

स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए शुक्रवार को घोषणा की कि आगामी सत्र में वह बार्सिलोना के साथ ही रहेंगे. मेसी ने 'गोल डॉट कॉम' को दिए इंटरव्यू में यह बात कही. उन्होंने कहा कि वह क्लब के साथ किसी कानूनी लड़ाई में नहीं पड़ेंगे.

इसके साथ ही उनके भविष्य को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया. उन्होंने इससे पहले कहा था कि वह सत्र के आखिर में क्लब छोड़ना चाहते हैं. बार्सिलोना क्लब चाहता था कि वह जून 2021 को अपना करार पूरा होने तक क्लब के साथ रहें.

इससे पहले स्टार फुटबॉलर के पिता ने स्पेनिश लीग को पत्र लिखकर कहा था कि उनका बेटा 700 मिलियन यूरो चुकाए बिना तुरंत बार्सिलोना छोड़ने के लिए स्वतंत्र है. इससे पहले लीग ने कहा था कि मेसी का करार जून 2021 तक है और वह जुर्माना भरे बिना नहीं जा सकते.

