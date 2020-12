T20: नए तेवर में दिखेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को छकाने उतरेंगे ये गेंदबाज

टीम इंडिया शुक्रवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दे सकती है, क्योंकि उसके पास विकल्पों की भरमार है. वनडे सीरीज में 1-2 से मिली मात ने 50 ओवरों के प्रारूप में भारत की कमजोरियों की कलई खोल दी. टी20 में हालांकि भारत के पास काफी संतुलित टीम है. केनबरा में यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1.40 बजे से खेला जाएगा.

टीम में जुड़ जाएंगे ये गेंदबाज

तीसरे वनडे में मिली जीत ने भारतीय टीम के लिए टॉनिक का काम किया है, वरना वनडे सीरीज में ‘क्लीन स्वीप’ होने से टीम का मनोबल गिर जाता. वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर और वनडे क्रिकेट में पदार्पण के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले टी नटराजन टीम इंडिया को मजबूती दे सकते हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए आईपीएल में सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया, जब कप्तान विराट कोहली ने पावर प्ले और बीच के ओवरों में उनका इस्तेमाल किया था.

आईपीएल की खोज यॉर्कर विशेषज्ञ नटराजन शुक्रवार को टी20 क्रिकेट में पदार्पण कर सकते हैं, जिन्होंने पहले वनडे में दो विकेट लेकर प्रभावित किया. मानुका ओवल की पिच से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी की शुरुआत कौन करेगा, मोहम्मद शमी या दीपक चाहर. वनडे में नाकाम रहे युजवेंद्र चहल भी वापसी की कोशिश में होंगे .

