विलियमसन बोले- स्मिथ और कोहली बेस्ट, उनसे आगे निकलकर हैरान हूं

न्यूजीलैंड के करिश्माई कप्तान केन विलियमसन ने कहा कि वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और भारतीय कप्तान विराट कोहली से आगे निकलकर शीर्ष पर पहुंचने से हैरान हैं.

विलियमसन (890) को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड की 101 रनों से जीत के दौरान 129 और 21 रन बनाए, जिससे उन्हें 13 रेटिंग अंक मिले. वह साल के आखिर में बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहे.

उन्होंने स्मिथ की जगह ली, जो भारत के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में 0 और 8 रन बनाने के कारण तीसरे स्थान पर खिसक गए. कोहली (879) दूसरे स्थान पर बने हुए हैं.

🗣️ "It was a great game to be involved in. We seem to have many tight finishes against Pakistan. The last three have gone to the last 25 minutes of the last day."



🎥 Kane Williamson reflects on the thrilling finish in the first #NZvPAK Test match at the Bay Oval ⬇️ pic.twitter.com/FVpdzV2eZh