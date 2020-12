ICC Test Rankings: स्मिथ को पछाड़ केन विलियमसन बने नंबर-1 बल्लेबाज, रहाणे ने लगाई लंबी छलांग

न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन टेस्ट में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. 30 साल का यह धुरंधर स्टीव स्मिथ को पछाड़कर बल्लेबाजों की ताजा आईसीसी रैंकिंग (ICC Test Rankings) में शीर्ष पर जा पहुंचा है.

गुरुवार को जारी रैंकिंग में केन विलियमसन दो स्थानों का फायदा हुआ है. उन्होंने 890 रेटिंग अंकों के साथ नबर-1 बल्लेबाज बनने की उपलब्धि हासिल की. विराट कोहली 879 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

विलियमसन को पाकिस्तान के खिलाफ मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट में शतक का इनाम मिला है. उन्होंने माउंट माउंगानुई टेस्ट में 129 रनों की पारी खेली थी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को अपने खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा.

💬 "It's about trying to do as much as you can for the team. If you can contribute as much as you can and it can be reflected on the rankings, that's really cool."



