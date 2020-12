India vs Australia 2nd Test Day 4 Highlights: मेलबर्न में टीम इंडिया की महाविजय, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंद सीरीज में की बराबरी

अजिंक्य रहाणे ब्रिगेड ने विराट कोहली की अगुआई में मिली पहले टेस्ट की हार का बदला मेलबर्न में ले लिया. टीम इंडिया ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन मंगलवार को 8 विकेट से मात दी. जीत के लिए मिले 70 रन उसने 2 विकेट खोकर (70/2 ) हासिल कर लिये. इसके साथ ही चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. अब सीरीज का तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से खेला जाएगा.

एडिलेड में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया को बुरी तरह हराया था, लेकिन मेलबर्न में जैसे ही अजिंक्य रहाणे को कोहली की गैरमौजूदगी में कप्तानी मिली, उन्होंने कंगारुओं से 10 दिन के अंदर हार का बदला ले लिया. एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने 36 रनों पर ढेर कर 8 विकेट से मैच जीता था. लेकिन मेलबर्न ने भारतीय टीम ने रहाणे की कप्तानी में जोरदार वापसी करते हुए कंगारुओं को उनके ही गढ़ में धूल चटा दी. मेलबर्न की जीत ने एडिलेड की हार का घाव भर दिया.

Shubman Gill and Ajinkya Rahane survive early jitters to help India win by 8️⃣ wickets in Melbourne 🔥



The series is now level at 1-1.#AUSvIND SCORECARD ▶️ https://t.co/bcDsS3qmgl pic.twitter.com/1tHYMLrBa0 — ICC (@ICC) December 29, 2020

जीत तक पहुंचने के लिए टीम इंडिया को लगे 2 झटके

... लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर जीत तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम को 2 विकेट गंवाने पड़े. 16 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल (5) को मिशेल स्टार्क ने चलता किया, टिम पेन ने कैच लपका. फॉर्म के लिए जूझ रहे चेतेश्वर पुजारा (3) को 19 के स्कोर पर पैट कमिंस ने अपना शिकार बनाया. कैमरन ग्रीन ने कैच पकड़ा. इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ( नाबाद 27 रन) और शुभमन गिल ( नाबाद 35 रन) ने कोई और झटका नहीं लगने दिया. हालांकि इस दौरान रहाणे का लॉन्ग ऑन पर कैच छूटा.

नियमित कप्तान विराट कोहली टीम इंडिया की जीत पर बेहद खुश हैं. उन्होंने ट्वीट कर रहाणे ब्रिगेड को बधाई दी है. इस बेहतरीन जीत के लिए उन्होंने टीम इंडिया की सराहना की.

What a win this is, absolutely amazing effort by the whole team. Couldn't be happier for the boys and specially Jinks who led the team to victory amazingly. Onwards and upwards from here 💪🇮🇳 — Virat Kohli (@imVkohli) December 29, 2020

IND vs AUS: 100वां टेस्ट मैच- भारत की यादगार जीत

भारत और ऑस्ट्रेलिया (1947-2020) के बीच यह 100वां टेस्ट मैच था और भारत ने नियमित कप्तान विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भारत को यह यादगार जीत मिली. ऑस्ट्रेलिया पर यह भारत की 29वीं जीत है, हालांकि इससे पहले तक उसे 43 मैचों में हार मिली है.

दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (मैन ऑफ द मैच) अजिंक्य रहाणे को जॉनी मुलाग पदक से सम्मानित किया गया. जॉनी मुलाग विदेशी दौरे पर जाने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे. उनकी अगुआई में 1868 में टीम ने ब्रिटेन का दौरा किया था.

The Player of the Match and the inaugural winner of the Mullagh Medal is India's captain Ajinkya Rahane! #AUSvIND pic.twitter.com/Vl3bNPbocl — cricket.com.au (@cricketcomau) December 29, 2020

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 133 रन बनाए थे और वह भारत से केवल दो रन आगे था. चौथे दिन सुबह कंगारू टीम ने अपने पुछल्लों की बदौलत और 67 रन जोड़े. मेजबान टीम लंच के समय 200 रनों पर सिमट गई. भारत को जीत के लिए 70 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने आसानी से हासिल कर लिया.

Australia have been bowled out for 200 ☝️



🇮🇳 R Ashwin takes the final wicket as Josh Hazlewood shoulders arms! India are faced with a modest target to level the series!#AUSvIND SCORECARD ▶️ https://t.co/bcDsS3qmgl pic.twitter.com/BLszEfWyBh — ICC (@ICC) December 29, 2020

भारत ने कप्तान अजिंक्य रहाणे (112) के आकर्षक शतक और रवींद्र जडेजा (57) के अर्धशतक की मदद से अपनी पहली पारी में 326 रन बनाकर 131 रनों की बेशकीमती बढ़त हासिल की थी. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 195 रन बनाए थे.

निचले क्रम के बल्लेबाजों ने पारी से जीत का मौका छीना

निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भारत को फिर को परेशान किया, क्योंकि ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन (नाबाद 17) और पैट कमिंस (नाबाद 15) ने तीसरे दिन के बाकी बचे 18 ओवरों में कोई विकेट नहीं गिरने दिया था. इन दोनों ने 7वें विकेट के लिए 34 रन जोड़े थे. चौथी सुबह इस जोड़ी ने 23 रन और जोड़े. यानी कुल 213 गेंदों में 57 रन जोड़कर भारत की जीत का इंतजार बढ़ाया और ऑस्ट्रेलिया को पारी की हार से बचाया.



चौथी सुबह भारत को पहला विकेट जसप्रीत बुमराह ने दिलाया. पैट कमिंस (22) को मयंक अग्रवाल ने लपका. ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट 156 के स्कोर पर गिरा. 177 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया ने 8वां विकेट गंवाया. कैमरन ग्रीन (45) को मोहम्मद सिराज ने रवींद्र जडेजा के हाथों कैच कराया. 185 के स्कोर पर 9वां विकेट गिरा. नाथन लियोन (3) को सिराज की गेंद पर विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने लपका. आखिरी झटका अश्विन ने दिया. जोश हेजलवुड (10) बोल्ड हुए. ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 200 रनों पर सिमट गई.

भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3 (37 रन देकर) विकेट चटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा और आर. अश्विन ने 2-2 विकेट निकाले. उमेश यादव ने एक विकेट लिया. भारत को इस बीच तेज गेंदबाज उमेश की सेवाएं नहीं मिलीं, जिन्हें अपना चौथा ओवर करते समय पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सोमवार को मैदान छोड़ना पड़ा था.