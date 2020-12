COVID-19: भारतीय महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा स्थगित, वनडे मैच होने थे

कोविड-19 महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया और भारत की महिला टीमों के बीच वनडे मैचों की सीरीज स्थगित कर दी गई है. दोनों टीमों के बीच जनवरी 2021 में तीन वनडे इंटरनेशनल मुकाबले होने थे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने बुधवार को इसकी पुष्टि की.

भारतीय महिला टीम आखिरी बार 8 मार्च को मैदान पर उतरी थी, जब उसने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बाच यह सीरीज अगले सीजन तक स्थगित कर दी गई, जो संभवतः 2022 में होगी. तब दौरे में तीन टी20 मैच भी जोड़े जाएंगे.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुख्य कार्यकारी निक हॉकली ने कहा, 'हम अगले सत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत की महिला टीमों के बीच मुकाबलों की उम्मीद करते हैं.

