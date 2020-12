IND vs AUS: टीम इंडिया को झटका- तेज गेंदबाज उमेश यादव टेस्ट सीरीज से बाहर

टीम इंडिया को तीसरे टेस्ट से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज उमेश यादव ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह सीरीज के बाकी दो मैचों में नहीं खेल पाएंगे. उमेश भारत लौट रहे हैं. 33 साल के इस पेसर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के दौरान पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण लंगड़ाते हुए मैदान छोड़ना पड़ा था.

भारत को पहले ही मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा की कमी खल रही है जो चोटिल हैं. अब उमेश के चोटिल होने से चार मैचों की सीरीज में उसकी परेशानी बढ़ गई है. मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से टीम इंडिया ने मात दी थी और सीरीज 1-1 से बराबरी पर है.

रोहित शर्मा टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं. गुरुवार को उन्होंने मेलबर्न में नेट पर खुद को परखा, जबकि टीम इंडिया के बाकी खिलाड़ी दो दिनों के ब्रेक पर चले गए हैं. तीसरा टेस्ट 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा. आम तौर पर टीमें नववर्ष की पूर्व संध्या पर सिडनी पहुंच जाती हैं, लेकिन शहर में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के कारण इस साल खिलाड़ी और अधिकारी लंबे समय तक मेलबर्न में रहेंगे.

दरअसल, मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का 8वां और अपना चौथा ओवर करते समय उमेश तेज दर्द के कारण लड़खड़ा गए. उन्होंने तुरंत ही चिकित्सा टीम को बुलाया. इसके बाद वह लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए थे.

Umesh Yadav complained of pain in his calf while bowling his 4th over and was assessed by the BCCI medical team. He is being taken for scans now. #AUSvIND pic.twitter.com/SpBWAOEu1x