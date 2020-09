IPL: आज राजस्थान-पंजाब में टक्कर, KL राहुल और संजू सैमसन के बल्ले पर होंगी निगाहें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के 9वें मैच में रविवार को राजस्थान (RR) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) में भिड़ंत होगी. जोरदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और केएल राहुल का बल्ला इस मैच में भी चला तो दोनों अपनी-अपनी टीमों की राह आसान कर देंगे. उधर, जोस बटलर की मौजूदगी से राजस्थान रॉयल्स की टीम को और मजबूती मिलेगी. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

RR vs KXIP: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो राजस्थान रॉयल्स टीम टीम बेहतर स्थिति में है. दोनों के बीच अब तक 19 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं, जिनमें से राजस्थान ने 10 और पंजाब ने 8 मैच जीते हैं. दोनों के बीच 2015 के आईपीएल में एक मैच टाई हो गया था, जिसे सुपर ओवर में पंजाब ने जीता था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज करने के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के हौसले बुलंद हैं. दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) पर जीत से राजस्थान रॉयल्स अच्छी स्थिति में है. दोनों टीमें इस विजयी लय को जारी रखना चाहेंगी. दोनों के बीच सर्वाधिक छक्के जड़ने की भी प्रतिस्पर्धा होगी.

KL राहुल के वो ताबड़तोड़ प्रहार

किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएस राहुल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 97 रनों की जीत के दौरान महज 69 गेंदों में 7 छक्के की मदद से 132 रनों की नाबाद पारी खेलकर रिकॉर्ड बनाया था. इस पारी के दौरान उन्हें हालांकि विपक्षी टीम के कप्तान विराट कोहली से कैच छूटने से दो बार जीवनदान मिला था.

28 साल के राहुल ने आईपीएल इतिहास में भारतीय खिलाड़ी के सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और वह उस मैदान पर इसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे, जिसकी बाउंड्री सभी ओर से छोटी हैं.

संजू के लिए शारजाह में फिर मौका

संजू सैमसन ने इसी शारजाह स्टेडियम में CSK के गेंदबाजों को धुनते हुए 32 गेंदों में 74 रनों की पारी के दौरान 9 छक्के जड़े और फिर जोफ्रा आर्चर भी ‘छक्का जड़ने की मुहिम’ में शामिल हो गए, जिन्होंने अंतिम ओवर में चार छक्के जमाए. रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी इंग्लैंड में ‘कनकशन’ संबंधित मुद्दों के बाद अपना पहला मैच खेलते हुए 47 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली थी. सैमसन इस मैच में दो छक्के लगाते ही आईपीएल में अपने 100 छक्के के आंकड़े को छू लेंगे.

