IND vs AUS: परेशान स्मिथ बोले- मैंने अश्विन को हावी होने दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने मंगलवार को स्वीकार किया कि उन्होंने भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दबाव बनाने का मौका दिया और अपने करियर में किसी स्पिनर को उन्होंने ऐसा पहले करने नहीं दिया था. भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में स्मिथ अब तक कोई उल्लेखनीय पारी नहीं खेल सके हैं.

भारत ने दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी की. स्मिथ ने सेन रेडियो से कहा, ‘मैंने अश्विन को उतना अच्छे से खेला नहीं है, जितना खेलना चाहिए था. मुझे उन पर दबाव बनाना चाहिए था.’ मेलबर्न टेस्ट में स्मिथ पहली पारी में खाता नहीं खोल पाए थे और वह अश्विन का शिकार बने. दूसरी पारी में (8 रन) उन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया था.

