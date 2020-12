इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने माना- प्रैक्टिस मैच में उमेश यादव सबसे खतरनाक दिखे

ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला कैमरन ग्रीन को दूसरे अभ्यास मैच में गुलाबी गेंद से भारत की पूरी मजबूत टीम से मिलने वाली कठिन चुनौती का इंतजार है. उन्होंने कहा कि पहले अभ्यास मैच में भारतीय गेंदबाजों को खेलना चुनौतीपूर्ण था.

21 साल के ग्रीन ने भारत-ए के खिलाफ अभ्यास मैच में नाबाद 125 रन बनाए. उन्हें 11 दिसंबर से शुरू हो रहे दूसरे अभ्यास मैच में भी ऑस्ट्रेलिया-ए टीम में रखा गया है.

Another day, another century for Cameron Green as he pushes for a Test debut this summer. Some of these shots are 👌 #AUSAvIND pic.twitter.com/KKLGzOqR28