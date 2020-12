ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ी- वॉर्नर पहले टेस्ट से बाहर, कौन करेगा ओपनिंग?

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ग्रोइन की चोट के कारण भारत के खिलाफ एडिलेड में 17 दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं. वॉर्नर ने कहा कि वह टेस्ट क्रिकेट में सौ फीसदी फिट होकर ही उतरना चाहते हैं और उनका लक्ष्य मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू हो रहा बॉक्सिंग डे टेस्ट है.

34 साल के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वॉर्नर ने कहा, ‘अब चोट पहले से बेहतर हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए सौ प्रतिशत फिट होकर ही उतरना चाहता हूं, ताकि विकेटों के बीच दौड़ और फील्डिंग अपेक्षा के अनुरूप रहे.’

उन्होंने कहा, ‘अभी मैं उस स्तर पर नहीं हूं. अगले 10 दिनों में काफी फर्क आ जाएगा.’ वॉर्नर को दूसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी और वह केनबरा में तीसरा वनडे तथा तीन टी20 मैचों की सीरीज नहीं खेल सके थे.

आजतक LIVE TV

ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने कहा, ‘उम्मीद है कि वह मेलबर्न टेस्ट से पहले फिट हो जाएंगे. मुझे पूरा भरोसा है.’ वॉर्नर के नहीं खेलने से पारी की शुरुआत को लेकर चयनकर्ताओं का सिरदर्द बढ़ जाएगा.

विल पुकोवस्की को भारत-ए के खिलाफ अभ्यास मैच में सिर में चोट लगी है. दूसरे सलामी बल्लेबाज जो बर्न्स खराब फॉर्म में हैं.

JUST IN: The Australia A 12-man squad to play India: Sean Abbott, Joe Burns, Alex Carey (c, wk), Harry Conway, Cameron Green, Marcus Harris, Moises Henriques, Nic Maddinson, Ben McDermott, Mark Steketee, Will Sutherland, Mitchell Swepson #AUSvIND